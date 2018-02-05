СМИ: северокорейская группа по подготовке концертов прибыла в Южную Корею

ТОКИО, 5 фев — РИА Новости. Группа из КНДР по подготовке концертов оркестра "Самджиён" в Южной Корее по случаю Олимпиады в Пхёнчхане прибыла в Сеул на автобусах через военно-демаркационную линию, сообщает телеканал YTN.

В группу по подготовке концертов вошли 23 человека. Основная группа музыкантов примерно из 140 человек собирается прибыть 6 февраля морем и даст концерты 8 февраля в Канныне и 11 февраля в Сеуле. Билеты распределяются по лотерее, победителями которой станет тысяча человек.

В январе между КНДР и Южной Кореей состоялись переговоры высокопоставленных чиновников, которые договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018.

Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Официальную делегацию КНДР возглавит председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.