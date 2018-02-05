ВОЗ назвала алкоголь причиной семи видов рака

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала предупреждение о связи между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний, приуроченное ко Всемирному дню борьбы против рака, отмечаемому 4 февраля.
Как отметили в ВОЗ, ранее учеными было установлено, что спиртные напитки могут вызывать как минимум семь видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла.
ВОЗ указывает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний в несколько раз, подчеркивают в ВОЗ.
ВОЗ отмечает низкую осведомленность людей о связи спиртных напитков и рака. Так, проведенное ранее британскими учеными исследования показало, что о такой зависимости знают только 13% респондентов.