В Коста-Рике подсчитали 11,5% бюллетеней на президентских выборах

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Ни один из кандидатов на пост президента Коста-Рики пока не смог набрать необходимых для победы в первом туре 40% голосов, а значит фамилия нового лидера страны будет определена во втором туре 1 апреля.

По первым данным подсчета 11,5% бюллетеней верховным избирательным судом, на выборах лидирует Фабрисио Альварадо с 26,72% голосов от партии "Национальное возрождение". На втором месте пока идет Антонио Альварес Десанти (22,65%) от партии "Национальное освобождение", на третьей позиции — Карлос Альварадо (16,08%) от партии "Гражданское действие".

Всего на главный пост Коста-Рики претендовали 13 кандидатов. В голосовании приняли участие более 60,7% избирателей.