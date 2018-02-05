Глава Эквадора заявил о победе демократии после референдума

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил о победе демократии после референдума, на котором большинство проголосовало за отмену неограниченного числа переизбраний на выборные должности, в том числе президентскую.

"Сегодня убедительно победила демократия с голосованием "да". Сегодня все мы ясно и убедительно, свободно и демократически показали, какое будущее хотим для наших детей. Победа "да" — это победа страны", — написал Морено в Twitter.

По итогам обработки почти 40% бюллетеней, около 65% избирателей проголосовали за отмену возможности неограниченного переизбрания, которое ввел в 2015 году предыдущий президент Рафаэль Корреа.

Морено поблагодарил людей за участие в голосовании и заявил, что одни и те же люди не будут править страной постоянно. "Не вернутся старые политики, они обязаны обновляться", – приводит портал Republica слова Морено.