На Тайване изъяли крупнейшую в истории острова партию наркотиков

Сотрудник полиции на одной из улиц в Тайване. Архивное фото

Сотрудник полиции на одной из улиц в Тайване. Архивное фото

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Полиция Тайваня в ходе рейда в минувшие выходные изъяла на одной из рыбацких лодок в порту города Гаосюн 1289 килограммов кетамина — крупнейшую в истории острова партию наркотиков, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками несколько недель вели расследование и наблюдение за портом после того, как к ним поступила информация о том, что крупный наркосиндикат начал поставлять наркотики на Тайвань через порт города Гаосюн.

Судно под названием Sheng Li Man, на котором были обнаружены запрещенные вещества, было под наблюдением полиции еще с января, так как оно крайне редко использовалось для ловли рыбы. В минувшие выходные судно вышло в море и позже сообщило о поломке возле кораллового острова Сяолюцю, тогда второе судно было направлено ему на помощь. Полиция обыскала обе лодки по возвращению в порт.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска обнаружили на Sheng Li Man 126 черных полиэтиленовых пакетов, спрятанных под холодильной камерой судна. По предварительным подсчетам полиции, стоимость партии составляет около 102 миллионов долларов.

Капитан судна по фамилии Чэнь задержан, а пять рыбаков с индонезийскими паспортами были направлены в агентство, которое их нанимало, где в настоящий момент они находятся под стражей.