"Снежный Армагеддон": британцы поразились снегопадам в России

Сугробы на Васильевском спуске во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Сугробы на Васильевском спуске во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Британское издание Daily Mail посвятило статью снегопаду в центральной части России. Материал о рекордных осадках сопровождается фотографиями и видео из заснеженной столицы.

Пользователи активно делились впечатлениями от увиденного в комментариях. Так, многие примерили ситуацию на свою страну.

"Несмотря ни на что все идут на работу ни в чем не бывало. В Великобритании снег парализует работу всего", — пишет Virginia M

"Пока что у них отменили меньше полетов, чем во время небольшого снегопада в Британии. Представьте, какой хаос начался бы у нас", — отмечает Stephen.

"Настоящий снежный Армагеддон. При таком снегопаде госучереджения имеют право не работать. В Великобритании же они закрываются при небольшой поземке", — возмущается coolcat9.

Отдельно комментаторы отметили фотографии с соревнований по мотокроссу, которые прошли в Подмосковье несмотря на непогоду.

"Что творят эти мотоциклисты? Сумасшествие!" — удивляется Lucy.

"Мне нравится фотография с мотогонками. У нас бы подобное запретили по соображениям безопасности", — считает Aviborr.

"Россия и русские поражают меня", — признается who knows.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По словам синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По сообщениям московских властей, в Москве с утра субботы выпало более 38 сантиметров снега, что составляет более 100 процентов месячной нормы осадков. Количество поваленных деревьев превысило две тысячи. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.