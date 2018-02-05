В Коста-Рике завершился первый тур выборов президента

МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Голосование на выборах президента и членов парламента завершилось в воскресенье в Коста-Рике.

Верховный избирательный суд сообщил, что участки для голосования закрылись в 18.00 по местному времени (03.00 мск).

Всего на главный пост Коста-Рики претендуют 13 кандидатов, основными из которых эксперты считают Фабрисио Альварадо, Антонио Альвареса Десанти и Карлоса Альварадо.

Для победы в первом туре кандидат должен получить более 40% голосов, в противном случае 1 апреля пройдет второй тур голосования.