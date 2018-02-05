МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, который приедет на открытие Олимпиады в Пхенчхане, возможность общения один на один обсуждается, сообщает южнокорейская газета Korea Times со ссылкой на администрацию президента.
"Президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ён Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр", — приводит издание сообщение представителя Синего дома.
"Будет ли Ким Ён Нам отдельно встречаться с президентом Мун Чже Ином, подлежит обсуждению", — добавили в администрации.
Собеседник издания также сообщил, что "пока со стороны КНДР не поступало отдельного запроса на встречу" с Мун Чже Ином, но решение Пхеньяна отправить Ким Ён Нама на открытие Олимпиады, вероятно, было принято как жест "доброй воли".
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В них примут участие спортсмены из Северной Кореи.