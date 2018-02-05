На Олимпиаду в Пхенчхан поедет формальный глава КНДР

ТОКИО, 5 фев — РИА Новости. Северная Корея официально подтвердила, что ее делегацию на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане возглавит формальный глава государства, председатель президиума верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам. Сообщение об этом публикует на второй полосе центральная партийная газета "Нодон синмун".

О том, что Ким Ён Нам возглавит северокорейскую делегацию, ранее сообщило южнокорейское министерство объединения.

Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи информирует в понедельник, что Ким Ён Нам в ближайшее время посетит Южную Корею и примет участие в открытии Олимпиады в качестве главы высокопоставленной официальной делегации КНДР.

Ким Ён Нам по конституции выполняет роль главы государства, а лидер страны Ким Чен Ын считается высшим руководителем Северной Кореи.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В них примут участие спортсмены из КНДР, а также в Южной Корее пройдут концерты северокорейских музыкантов, что стало возможным благодаря недавней договоренности двух корейских государств по улучшению отношений.