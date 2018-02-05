МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва не будет действовать во вред себе в ситуации с составленным в США "кремлевским списком", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем… Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал", — сказал дипломат в интервью газете "Известия".

Рябков отметил, что Россия неоднократно отвечала США как в плане расширения своих списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные американские политические, общественные и другие деятели, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства. В качестве примера Рябков привел решение об ограничении численности американского персонала, работающего в дипучреждениях США в России. Кроме того, он напомнил, что Москва ранее приостановила действие трех соглашений с Вашингтоном в ядерной сфере, Белый дом был уведомлен о том, что это сделано в ответ на недружественную политику, которую проводила предыдущая администрация по отношению к России.

"У нас уже был задействован целый ряд средств и способов материальной — не риторической — реакции на такие шаги. И в нашем арсенале подобного рода меры остаются. Но их возможное применение — предмет отдельного политического решения. Оно если будет приниматься, то по всей совокупности обстоятельств", — сказал Рябков.

Минфин США ранее опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России и крупные предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятым в 2017 году. Он не подразумевает автоматического введения санкций, но допускает такие шаги в будущем.

Президент России Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".