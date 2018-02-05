Конгрессмен: меморандум о нарушениях ФБР не повлияет на "российское дело"

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Опубликованный в пятницу меморандум по нарушениям ФБР не повлияет на расследование по "вмешательству" России в американские выборы, заявил в интервью телеканалу CBS один из главных авторов документа конгрессмен-республиканец Трей Гауди.

"Я не думаю, что это будет иметь какое-то влияние на российское расследование", — сказал конгрессмен.

Демократы уже заявили, что приготовили ответ на записку республиканцев и требуют от президента США Дональда Трампа ее опубликовать.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Записку ранее распорядился опубликовать Трамп. Демократы в конгрессе выступали против такого шага, поскольку полагают, что это может нанести ущерб проводимому расследованию в отношении вменяемого России вмешательства в американские выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".