МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, который увидел "руку Кремля" в действиях неизвестных, бросивших бутылку с зажигательной смесью в здание союза венгерской культуры в Ужгороде.

"Что бы ни произошло на Украине — поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на все — один ответ: "кремлевская рука". Нет. Это немощные руки Киева", — написал сенатор в Twitter.

Ранее Кириленко заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы рассорить Украину с соседями. "Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", — сказал вице-премьер.

Представитель Национальной полиции Украины Татьяна Щеголева сообщила РИА Новости, что стражи порядка устанавливают причины задымления в здании союза венгерской культуры. По ее словам, вероятно, имела место попытка поджога.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который значительно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу в конце сентября, закон будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.