Броня Советов. Русское оружие, от которого не может отказаться НАТО

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Вадим Саранов. Войско польское получит американскую обновку — Варшава договорилась с Вашингтоном о снижении цены на комплексы ПВО Patriot. Об этом на днях сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Несмотря на существенный дисконт, сумма сделки может достичь 4,5 миллиарда долларов — рекорд для Восточной Европы. Между тем очевидно, что члены Североатлантического альянса еще нескоро избавятся от военного наследия социалистического лагеря. О советской боевой технике на страже восточных рубежей НАТО — в материале РИА Новости.

Хорошо знакомое старое

Организация Варшавского договора рассыпалась 27 лет назад, а танковый парк Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и бывших республик Югославии до сих пор укомплектован советскими Т-55 и Т-72 или местными импровизациями на их тему. Натовские машины есть лишь у Польши — в нулевые Варшава получила от Германии более 230 бывших в употреблении "леопардов". У поляков есть и собственная гордость — 232 танка PT-91 Twardy. Правда, эксперты считают эту машину польской лишь условно.

"Польша говорит, что производит свои танки, но все понимают что Twardy — это советский Т-72, который они раньше выпускали по лицензии, — рассказал РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Т-72 хорошо проявил себя во многих вооруженных конфликтах, и поляки не хотят от него отказываться".

Советское доминирует и в артиллерии армий стран бывшего Варшавского договора. В тяжелом сегменте преобладают самоходки 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", буксируемые Д-20, РСЗО БМ-21 "Град" и ее доморощенные апгрейды. Самым крупным советским ракетным "калибром" может похвастать Болгария: в ее арсеналах есть несколько пусковых установок оперативно-тактических ракет "Точка". На вооружении восточноевропейских стран по-прежнему остаются сотни советских БМП, БТР и боевых разведывательных машин.

"Оса" с немецкими ракетами

Система ПВО Восточной Европы почти полностью укомплектована российскими комплексами. В первую очередь это С-125 и С-200. Самые свежие системы у Болгарии и Словакии, которые по Варшавскому договору успели получить от СССР по дивизиону С-300 ПМУ. Серьезными американскими зенитно-ракетными комплексами пока разжились лишь в Румынии — в составе ВВС страны числятся восемь устаревших ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk. Впрочем, боеготовность советских систем ПВО у экспертов вызывает большие сомнения.

"Что касается ПВО, фактически в Восточной Европе на момент развала Варшавского договора современных комплексов не было, а то, что осталось, сейчас в основном находится на хранении, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Где-то на боевом дежурстве стоят С-125 и С-200, но это отдельные комплексы, и они уже не представляют собой систему. Сегодня, если посмотреть на восток и юго-восток Европы, то комплексами советской разработки в значимых количествах обладает лишь Греция, у которой есть С-300 и "Бук".

Системы войсковой ПВО на восточном фланге НАТО прижились лучше. Это комплексы 9K33 "Оса-АК", 2К12 "Куб", ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК Стрела-10, зенитные установки ЗУ-23, ПЗРК "Стрела" различных модификаций. Причем, судя по всему, отказываться от большинства из них Восточная Европа пока не собирается. В 2010-м Польша приступила к модернизации "Шилок" до версии ZSU-23–4MP Biała, комплекс "Оса" переделывают под немецкие зенитные управляемые ракеты IRIS-T. Чехия "прокачала" часть находящихся на вооружении ЗРК "Куб" для использования итальянских зенитных ракет Aspidе 2000.

© Фото : public domain Самолет МиГ-29 ВВС Болгарии © Фото : public domain Самолет МиГ-29 ВВС Болгарии

Не очень хорошо дела обстоят и с авиацией. Ветераны с советским прошлым МиГ-29, Су-22 и МиГ-21 уже почти исчерпали ресурс. На замену им постепенно приходит натовский секонд-хенд. Среди б/у-истребителей у восточноевропейцев популярен американский F-16. Такие машины есть у Польши и Румынии, возможность их покупки обсуждала Болгария. Однако полностью избавиться от советских боевых самолетов пока удалось лишь Венгрии, после того как Будапешт получил в лизинг 12 шведских Saab JAS 39 Gripen.

Бизнес на советском железе

"Нужда заставляет — вот почему Восточная Европа до сих пор использует советскую технику, — говорит РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — В НАТО эта проблема мало кого интересовала, и вопрос решался так: "Если у вас есть деньги — покупайте западное, если нет — сидите с советским". Но советская техника вырабатывает или уже фактически выработала свой ресурс. Поэтому процесс перевооружения неизбежен, просто у разных стран он пойдет по-разному".

Восточная Европа пока не торопится отправлять на металлолом советскую технику и по другой причине. Там сегодня действует свыше 350 оборонных предприятий, "заточенных" под советские стандарты. Наиболее развитые сегменты — производство боеприпасов, обслуживание, ремонт и модернизация техники. Отказ от советского оружия способен окончательно добить ОПК бывших участников Организации Варшавского договора.

"Восточная Европа всеми силами пытается сохранить производство советской техники, — считает Иван Коновалов. — Это связано не только с нехваткой денег на переоснащение. Пользуясь нестабильной обстановкой в мире, восточноевропейцы продают вооружения в зоны конфликтов. Например, Болгария в последние годы очень неплохо наварила на поставках оружия на Ближний Восток, в том числе и в Сирию. Прибыль вазовских машиностроительных заводов за последние три года увеличилась чуть ли не на 200 процентов. Спрос на советское оружие высок, так как оно и сейчас показывает хорошие результаты".

На вопрос о том, когда Восточная Европа окончательно избавится от советского оружия, опрошенные эксперты ответить затруднились. Даже если у наших бывших союзников на это вдруг найдутся деньги, процесс перевооружения растянется на годы. Например, между подписанием контракта и постановкой на боевое дежурство систем ПВО обычно проходит пять-шесть лет.