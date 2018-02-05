"Щупальца русского мира". Почему в бывшем СССР распространяют русофобию

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Предлог для узаконенной русофобии на Украине и в странах Прибалтики — борьба с советским прошлым. Причем в бывших республиках СССР предпочитают не вспоминать, что партийная элита при "тоталитаризме" комплектовалась преимущественно местными кадрами. Это не из-за идеологической зашоренности. У русофобии есть вполне прагматическая основа — удержать власть и собственность любой ценой. РИА Новости разбиралось в том, почему ущемление прав русского меньшинства в соседних странах — часть государственной политики.

Законы против русских школ

Одно из ярких проявлений дискриминации в бывшем СССР — постепенная отмена образования на русском языке. Об этом говорят не только СМИ, но и — впрочем, нечасто — международные институты. В январе 2018-го Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. В ПАСЕ считают, что меньшинства должны иметь возможность получать образование на родном языке в течение всего периода обучения — от дошкольного учреждения до вуза.

Конкретных адресатов в документе нет, но совершенно ясно: в Страсбурге имели в виду Украину, Латвию, Литву и Эстонию. Ведь Киев, Рига, Вильнюс и Таллин делают как раз обратное тому, что рекомендует ПАСЕ.

Украинские СМИ прямо по принципу "горшка не брала, а вернула целый" это подтвердили, немедленно сообщив, что Киев в тексте резолюции не упомянут. Правда, в пояснительной записке представитель Венгрии напомнил, что Украина нарушает стандарты Совета Европы в отношении языков нацменьшинств. Будапешт — один из самых последовательных критиков закона об образовании на Украине, ущемляющего права венгерского, румынского и молдавского меньшинств. Правда, в принимавшей закон Раде не скрывали: закон направлен в первую очередь против русскоязычных школ.

В Прибалтике подобную политику с успехом реализуют не первое десятилетие. В Латвии с 2020 года общеобразовательные предметы в школах будут преподаваться только на латышском языке — соответствующие поправки в законодательство одобрило правительство страны и направило в cейм.

© Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Акция против перевода всех школ национальных меньшинств на латышский язык, Рига © Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Акция против перевода всех школ национальных меньшинств на латышский язык, Рига

Постепенную эстонизацию школ ведет и соседний Таллин. Законодательную базу еще в 1990-х обеспечил парламент республики — Рийгикогу. В его первый состав в 1992 году, благодаря закону о гражданстве, попали только этнические эстонцы.

Пришельцы из русского мира

© РИА Новости / А. Варфоломеев Перейти в фотобанк Эстония проверит законность перехода трех гимназий на русский язык



© Sputnik / Вадим Анцупов Перейти в фотобанк Участники ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант — 2017" в Таллине © Sputnik / Вадим Анцупов Перейти в фотобанк Участники ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант — 2017" в Таллине

Литва обеспечила гражданство по нулевому варианту. Одинаковые права получили все, кто проживал на территории Литовской ССР, вне зависимости от этнической принадлежности и гражданства предков. Но проблемы с русскими школами в республике тоже есть.

Карьера при "оккупационном режиме"

В целом Таллин, Вильнюс и Рига последовательно и очень активно боролись с тем, что досталось им от СССР. Начиная с советской символики, которая запрещена в Латвии и Литве, и заканчивая промышленностью: заводы и фабрики были в буквальном смысле попилены на металлолом. Именно необходимостью избавиться от "тоталитарного" советского наследия в Прибалтике и объясняют институт негражданства, а также вытеснение русского языка. На вопрос о том, что же общего между "тоталитарным режимом" и русским меньшинством, официальные Таллин, Вильнюс и Рига предпочитают не отвечать. Иначе придется признать, что у русофобии есть и какие-то другие основания.

"Русские школы существовали на средства бюджета и в независимой Латвийской Республике 1918-1940 годов — наряду с польскими, еврейскими, немецкими. Более того, на русском и немецком можно было выступать и в сейме Латвии в 1922-1934 годах. Нынешняя политика в области языка — возвращение к принципам не демократической Латвийской Республики того времени, а диктатуры 1934-1940 годов", — считает сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин.

Депутат городского совета литовской Клайпеды Вячеслав Титов вспоминает, что под предлогом борьбы с наследием СССР "с приходом во власть в 90-х годах русофобов сметалось все советское — это означало на практике все русское и по-русски написанное". "Русское население оказалось в заложниках у русофобски настроенной власти", — уверен он.

Эстонский общественный деятель Аллан Хантсом отмечает, что борьба с советским наследием в республике шла по принципу "эта нога — у кого надо нога". "В советские времена вся партийно-хозяйственная номенклатура укомплектовывалась прежде всего национальными кадрами, то есть именно эстонцами, многие из которых сделали при "оккупационном режиме" неплохую карьеру в органах государственной власти и армии. В свое время выдвинутая бывшими диссидентами идея глобального уголовного процесса над КПСС в Эстонии потому и не получила развития, что большинство руководителей независимой Эстонии, включая президента и премьера, как раз были высокопоставленными членами той самой проклятой КПСС", — объясняет он.

Хантсом обращает внимание и на связи эстонской государственности с русскими, о чем официальный Таллин вспоминает очень неохотно. "Независимость была обретена в ходе Гражданской войны во многом благодаря штыкам русских белогвардейцев. Тех самых, кого в Эстонии после заключения Юрьевского (Тартуского) договора в 1920 году по требованию большевиков разоружили и заключили в концлагеря, где большинство из них умерли от тифа, голода, холода и непосильных трудов", — говорит общественный деятель.

А вот пришедшая в 1940-м в Эстонию советская власть прекрасно знала, кто помог небольшой республике обрести государственность. "Эстонские власти не любят об этом вспоминать, но в первую массовую депортацию 1940 года НКВД арестовывал прежде всего именно русских офицеров и общественно-политических деятелей", — подчеркивает Хантсом.

К слову, у колыбели независимости Латвии в 1918-м также стояли белогвардейцы: Ригу от Красной армии освобождал в том числе и отряд русского офицера — полковника Анатолия Ливена.

Булгаков, Высоцкий, Цой



© РИА Новости Памятник Михаилу Булгакову в Киеве. Архивное фото © РИА Новости Памятник Михаилу Булгакову в Киеве. Архивное фото

Борьба с "тоталитарным" прошлым — декоммунизация — ведется и на Украине. В 2015-м был принят закон, запрещающий пропаганду как коммунистического, так и нацистского режимов. Исполняется он по тому же принципу, что и в странах Прибалтики.

В мае 2016-го президент Украины Петр Порошенко назвал декоммунизацию вопросом национальной безопасности и дал указания, как именно ее проводить. "Не возвращаться к имперским наименованиям. Я не позволю, чтобы карту Украины снова запятнали новорусскими топонимами", — заявил глава государства.

Летом того же года Рада переименовала Кировоград, названный в 1939-м в честь партийного деятеля. Но украинские парламентарии не вернули городу историческое наименование Елисаветград. Несмотря на возражения местных жителей и горсовета, Рада утвердила новый топоним Кропивницкий — в честь украинского драматурга, известного тем, что он отказывался переводить свои произведения на русский язык.

Главный орган по декоммунизации на Украине — Институт национальной памяти. В январе его руководитель, активный идеологический боец Киева Владимир Вятрович сообщил под тегом "прочь от Москвы", что Высоцкие, Булгаковы и Цои — "щупальца русского мира".

Предупреждение об опасности Булгакова и Цоя кандидат исторических наук Вятрович завершил так: "Именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия".

Тег "прочь от Москвы" у Вятровича давний, и в своих высказываниях он последователен. В мае 2017-го он призвал украинцев разорвать связи с родственниками из России. "Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции и, в конце концов, даже родственные связи), будет использовано против нас", — проповедовал Вятрович.

Первородство украинства

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко указывает на то, что среди украинских националистов-русофобов удивительно мало собственно украинцев. Но нынешнему правительству страны это не мешает успешно использовать идеологию "борьбы с русским миром" для личного обогащения.

"Вятрович относится к типу людей "вся жизнь — борьба". Хотя он не совсем украинец. Был бы украинцем, у него была бы не польская, а украинская фамилия. Зато у него есть комплекс, скажем образно, языком Айтматова, — манкурта. Человек польского происхождения, который в силу исторических обстоятельств стал гражданином Украины, старается быть святее папы римского и доказать право первородства своего украинства", — объясняет Белашко.

По словам директора Агентства социальных коммуникаций, даже авангард самых что ни на есть "свидомых" националистов укомплектован не украинцами. "Я посмотрел список учредителей общественной организации "Национальный корпус": трое русских, один украинец, один белорус. Рассказывая про идею нации, они очень абстрактно представляют себе, кто такие украинцы. Они это вычитали в книжке идеолога "Дух нашей давнины" Дмитро Донцова, который сам был русский родом из Мелитополя. Это все проявление синдрома манкурта, янычара", — считает эксперт.

Но версия украинского национализма, в которой проповедуется борьба с Польшей и Россией, на руку Киеву. Мобилизационная риторика — "кругом враги" — позволяет поддерживать в обществе необходимый градус конфликта. "Порошенко — человек прагматичный до цинизма. Он понимает, что если в стране не будет постоянной войны — неважно, кого с кем, власть и собственность ему не удержать. Поэтому он стравливает все оппозиционные группы друг с другом и ему желательно, чтобы этот процесс не прекращался. Снесли все памятники Ленину? Давайте сносить памятники Пушкину! Снесли Пушкина — доберемся до Булгакова! Никакой идеи под этим нет, это все для того, чтобы продлить свою власть, получить собственность и вывезти ее за рубеж", — говорит Белашко.

Русофобская риторика служит именно удержанию власти и контроля над собственностью. Другой цели у "геть от Москвы!" нет.