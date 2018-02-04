"Кредитная трясина". Экономику Украины сравнили с МММ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров раскритиковал экномическую политику Киева и заявил, что в стране строится классическая "бюджетная пирамида". Об этом он написал в Facebook.
По мнению эксперта, киевские власти "игнорируют честный разговор о состоянии украинской экономики".
"В тоже время Владимир Гройсман и Андрей Парубий своей работой довольны, хотя большинство экспертов, наоборот, слабое улучшение отдельных макроэкономических показателей связывают со статистической "липой", подкрепленной заключениями аналитиков НБУ", — заявил экономист.
Как отметил Гончаров, Евросоюз "уже устал" напоминать Киеву о борьбе с коррупцией.
"Европейцы с грустью наблюдают, как у нас ничего не реформируется, а отсталость — консервируется", — говорится в публикации эксперта.
Единственная отговорка украинского руководства – дефицит денег, считает Гончаров. В этих условиях власти делают ставки на очередной транш кредитования от МВФ.
"Ну а под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС, на самом деле — кредитная трясина МВФ (только бы не ухнуться в неё в ближайшее время)", — пишет экономист.
По словам Гончарова, на Украине "под звонкие и красивые лозунги" вместо экономики строится "бюджетная пирамида" по образу и подобию МММ.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что страна рассчитывает получить очередную выплату от МВФ до апреля 2018 года. При этом замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб отметил, что в случае неполучения Украиной нового транша до конца второго квартала 2018 текущая программа кредитования, скорее всего, будет прекращена. По данным регулятора, сумма финансовых обязательств Украины перед МВФ составляет 12,1 миллиарда долларов.