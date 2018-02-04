Кандидата в президенты Мексики беспокоит проблема дезинформации на выборах

МЕХИКО, 4 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Мексики от правящей Институционно-революционной партии Хосе Антонио Мид призвал уделить достаточно внимания проблеме дезинформации на выборах, откуда бы она ни исходила.

Ранее на пресс-конференции в Мехико госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в выборы, которые запланированы на 1 июля. Он заявил, что у России есть "щупальца" на выборах по всему миру, и рекомендовал властям Мексики обратить на это внимание.

"Мы должны быть осторожны с любой дезинформацией, независимо от того, откуда она исходит, дезинформация не помогает, она смущает, порождает беспокойство и создает ситуацию, когда неверная информация начинает генерировать слухи, и я думаю, что эта тема является проблемой, о которой нужно позаботиться", — приводит портал Universal заявление Мида в Гвадалахаре.

Ранее кандидат в президенты от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил надежду, что визит в Мексику самого Тиллерсона не означает вмешательства во внутренние дела.