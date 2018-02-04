В Иране вынесли приговор шпиону, работавшему на спецслужбы США и Европы

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Суд в Иране приговорил шпиона, подозреваемого в работе на американские и европейские разведывательные службы, к шести годам тюремного заключения, передает агентство Mehr со ссылкой на прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.

"Шпион, который встречался с агентами американской разведки девять раз, чтобы передать информацию об иранских ядерных вопросах в США и в европейскую страну, приговорен к шести годам тюрьмы и конфискации всех денежных средств, полученных в рамках шпионской деятельности", — приводит агентство слова Долатабади.

По данным агентства IRNA, шпион также передавал различные досье, касающиеся экономических санкций.