В Латвии главу участка полиции уволили после пропажи пистолетов из сейфа

РИГА, 4 фев – РИА Новости. Начальник участка полиции латвийского города Олайне Каспарс Рамма отстранен от должности после пропажи из его сейфа двух пистолетов Макарова, сообщает вечером в воскресенье телеканал TV3.
"Оборот оружия строго регламентирован, так как после окончания службы сотрудники сдают пистолеты в сейф и расписываются в журнале. Однако сейчас никто не может сказать, когда именно пропали пистолеты", — сообщает TV3.
Глава Госполиции Интс Кюзис заявил телеканалу, что это чрезвычайная ситуация и она недопустима ни при каких обстоятельствах. Однако он добавил, что оружие обязательно найдется.
В обязанности начальника участка входит регулярный контроль за оружием. Следствие покажет, соблюдал ли Рамма это требование.
На этой неделе во всех регионах страны была проведена внеочередная проверка содержания оружия в полиции, на других участках проблем выявлено не было.
Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>