В Латвии главу участка полиции уволили после пропажи пистолетов из сейфа

РИГА, 4 фев – РИА Новости. Начальник участка полиции латвийского города Олайне Каспарс Рамма отстранен от должности после пропажи из его сейфа двух пистолетов Макарова, сообщает вечером в воскресенье телеканал TV3.

Пропажа пистолетов была обнаружена неделю назад. В тот же день был начат уголовный процесс, расследование поручено Бюро внутренней безопасности. Руководство участком взял на себя Айнар Скудрис, который воздержался от комментариев.

"Оборот оружия строго регламентирован, так как после окончания службы сотрудники сдают пистолеты в сейф и расписываются в журнале. Однако сейчас никто не может сказать, когда именно пропали пистолеты", — сообщает TV3.

Глава Госполиции Интс Кюзис заявил телеканалу, что это чрезвычайная ситуация и она недопустима ни при каких обстоятельствах. Однако он добавил, что оружие обязательно найдется.

В обязанности начальника участка входит регулярный контроль за оружием. Следствие покажет, соблюдал ли Рамма это требование.

На этой неделе во всех регионах страны была проведена внеочередная проверка содержания оружия в полиции, на других участках проблем выявлено не было.

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