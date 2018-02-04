В Госдуме ответили Киеву, обвинившему Россию в поджоге союза венгров

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Слова украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко о "руке Кремля" в инциденте с поджогом союза венгров на Украине говорит о том, что Киев продолжает информационную обработку ПАСЕ и ОБСЕ, заявил РИА Новости в воскресенье зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").
"Да, и они будут продолжать эти ходы", — ответил Водолацкий на вопрос РИА Новости, является ли такое заявление Кириленко информационным ходом.
По мнению парламентария, для Украины на настоящий момент самое главное — поддерживать "огонь ненависти к России". "Поэтому и проводят различные устрашающие акции, проводят различную информационную обработку и ПАСЕ, и ОБСЕ, и жителей Европы, что нужно все-таки Россию и дальше наказывать через экономические санкции", — отметил депутат.
Украинские власти неоднократно выступали с разного рода обвинениями в адрес России, в якобы имевшей место причастности Москвы к ряду внутриукраинских проблем, однако доказательств не приводили. В Москве такие заявления отвергали и называли их голословными.
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