КАИР, 4 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Никогда ранее не выставлявшуюся для публики загадочную "кричащую" мумию сына древнеегипетского фараона XX династии Рамзеса III возрастом свыше трех тысяч лет перевели из запасников в основную экспозицию Египетского музея на площади Тахрир в Каире, говорится в распространенном заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
Эта мумия была обнаружена в 1886 году в Луксоре в саркофаге из кедра завернутой в овечью шкуру. Рот мумии приоткрыт таким образом, что создается ощущение, будто она кричит.
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что мумия, скорее всего, принадлежит одному из сыновей древнеегипетского фараона XX династии (примерно 1186-1069 годы до нашей эры) Рамзеса III — Пентауру. С его именем связана история неудачной попытки дворцового переворота с целью сместить с трона Рамзеса III. В результате этого неудавшегося заговора царевич, которому на момент смерти едва исполнилось 20 лет, на суде в знак вечного проклятия был лишен своего настоящего имени и приговорен к казни. Ученые полагают, что сын фараона, вероятнее всего, покончил с собой. Именно по причине предательства, как считают специалисты, тело царевича после смерти обернули в овечью шкуру и поместили в простой деревянный безымянный саркофаг.
В 2018 году для посетителей откроется первая очередь Большого египетского музея в Гизе, из окон которого можно будет увидеть Великие пирамиды. Точная дата события еще не определена, но есть информация, что это может произойти уже в мае.
В Великий Египетский музей в Гизе уже доставлено более 42 тысяч экспонатов, в том числе облачение фараона Тутанхамона. В постоянной экспозиции планируют разместить порядка ста тысяч предметов, которые будут выставлены в пятнадцати залах.
О необходимости строительства нового просторного музея в Египте говорят не первое десятилетие. Историческое здание Каирского музея на площади Тахрир просто не способно вместить значительную часть египетских артефактов, многие из которых пылятся в запасниках.
Еще одной интересной достопримечательностью Каира является Музей исламского искусства, который был открыт в 1881 году. Здесь можно увидеть, например, Коран 9-го века, написанный на пергаменте (на фото).
В музее можно увидеть архитектурные элементы, оружие, монеты, керамику, ткани и ковры, украшения из драгоценных камней, изделия из дерева, стекла и металла, древние манускрипты и необыкновенно красиво украшенные Кораны.
Музей исламского искусства находится в южной части Старого города на улочке Порт Саид. Здание имеет два входа, один на северо-восточной стороне, а другой на юго-восточной. Выход на улицу Порт Саид имеет роскошный фасад с богатыми украшениями в стиле исламской архитектуры различных периодов развития Египта.
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