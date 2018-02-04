КАИР, 4 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Никогда ранее не выставлявшуюся для публики загадочную "кричащую" мумию сына древнеегипетского фараона XX династии Рамзеса III возрастом свыше трех тысяч лет перевели из запасников в основную экспозицию Египетского музея на площади Тахрир в Каире, говорится в распространенном заявлении министерства по делам памятников древности Египта.

Эта мумия была обнаружена в 1886 году в Луксоре в саркофаге из кедра завернутой в овечью шкуру. Рот мумии приоткрыт таким образом, что создается ощущение, будто она кричит.

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что мумия, скорее всего, принадлежит одному из сыновей древнеегипетского фараона XX династии (примерно 1186-1069 годы до нашей эры) Рамзеса III — Пентауру. С его именем связана история неудачной попытки дворцового переворота с целью сместить с трона Рамзеса III. В результате этого неудавшегося заговора царевич, которому на момент смерти едва исполнилось 20 лет, на суде в знак вечного проклятия был лишен своего настоящего имени и приговорен к казни. Ученые полагают, что сын фараона, вероятнее всего, покончил с собой. Именно по причине предательства, как считают специалисты, тело царевича после смерти обернули в овечью шкуру и поместили в простой деревянный безымянный саркофаг.