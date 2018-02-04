МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. США рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго для Венесуэлы, сообщил в воскресенье находящийся с визитом в Аргентине госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы — это то, что мы рассматриваем", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции в Аргентине, транслировавшейся в интернете.

Тиллерсон отметил, что США не могут стоять "со скрещенными руками", глядя на ситуацию с уничтожением демократии в Венесуэле.