Посольство России в Кувейте не подтвердило данные об освобождении Лазаревой

ДУБАЙ, 4 фев — РИА Новости. Посольство РФ в Кувейте не подтвердило информацию об освобождении под залог россиянки Марии Лазаревой, обвиняемой в растрате государственных средств.

В воскресенье после очередного заседания суда по этому делу кувейтская газета "Аль-Джарида" сообщила, что уголовный суд во главе с судьей Моатибом аль-Ариди постановил отпустить обвиняемых под залог девять миллионов кувейтских динаров (около 30 миллионов долларов США) за всех, за каждого обвиняемого будет уплачен залог в три миллиона динаров (около 10 миллионов долларов). При этом газета не указала, о ком конкретно идет речь.

"Я не могу подтвердить информацию об освобождении россиянки, над которой идет процесс в Кувейте, под залог, такого не было", — сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Кувейте.

Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре прошлого года. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашди. Обоим инкриминируется растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.

Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений.

Согласно информации на сайте KGLI, эта структура является частной инвестиционной компанией, фокусирующейся на развитии и вложении средств в инфраструктуру, логистику, транспорт, нефтегазовую и электроэнергетическую отрасли.