Анастасиадис победил на выборах президента Кипра

Действующий президент Кипра, кандидат от партии ДИСИ Никос Анастасиадис на избирательном участке. 4 февраля 2018

Действующий президент Кипра, кандидат от партии ДИСИ Никос Анастасиадис на избирательном участке. 4 февраля 2018

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил на президентских выборах, сообщило МВД страны после подсчета 100% голосов.

Во втором туре выборов Анастасиадис набрал 55,99% голосов, его соперника Ставроса Маласа от левой партии АКЕЛ поддержали 44,01% избирателей.

Явка составила 73,97%, сообщили в МВД.

Официально имя избранного президента объявят на специальной церемонии на стадионе "Тассос Пападопулос" в 22:00 (23:00 мск). В должность новый глава государства вступит 28 февраля.