Около 70 сторонников Саакашвили провели митинг у дома Порошенко

Михаил Саакашвили во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. 4 февраля 2018

Михаил Саакашвили во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. 4 февраля 2018

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Около 70 человек устроили митинг возле дома президента Украины Петра Порошенко под Киевом, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Ранее организаторы марша сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сообщили, что в воскресенье после вече к Порошенко домой отправится автоколонна. Планировалось, что президенту передадут приглашение посетить следующую акцию сторонников Саакашвили в Киеве, на которой будет объявлено решение о его отставке.

"Полиция Киевской области обеспечила общественный порядок во время митинга. Так, сегодня около 70 человек устроили митинг у стен дома президента страны. После проведения мероприятия участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

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