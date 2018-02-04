Украинский генерал пригрозил Польше восстанием гастарбайтеров

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты. Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина".
По словам военачальника, "историю нужно знать, но сводить счеты нельзя".
Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности лидеров Украинской повстанческой армии* Степана Бандеры и Романа Шухевича. Однако украинцам тоже есть что вспомнить, подчеркнул Кузьмук.
Накануне сенат Польши принял "антибандеровский" закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. На Украине этот документ называют "необъективным" и "категорически неприемлемым".
Польские власти заявили, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами — в черном списке Варшавы уже оказался секретарь Государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет.
Ранее сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, как считают в Варшаве, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.