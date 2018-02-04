Украинский генерал пригрозил Польше восстанием гастарбайтеров

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты. Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина".

По словам военачальника, "историю нужно знать, но сводить счеты нельзя".

Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности лидеров Украинской повстанческой армии* Степана Бандеры и Романа Шухевича. Однако украинцам тоже есть что вспомнить, подчеркнул Кузьмук.

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", — заявил экс-министр обороны.

Накануне сенат Польши принял "антибандеровский" закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. На Украине этот документ называют "необъективным" и "категорически неприемлемым".

В отношениях Варшавы и Киева в последнее время возникла напряженность из-за разногласий на исторической почве. Так, в Польше крайне негативно относятся к Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*. Нередки случаи осквернения польских памятников на Украине и украинских — в Польше.

Польские власти заявили, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами — в черном списке Варшавы уже оказался секретарь Государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет.

Ранее сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, как считают в Варшаве, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.