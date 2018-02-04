МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Гражданин Кувейта Абдалла ас-Салех был приговорен судом своей страны к более чем 30 годам тюрьмы по нескольким делам об оскорблении в соцсетях в адрес Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ, очередной приговор был оглашен в воскресенье, сообщает кувейтская газета Al Qabas.

Ас-Салех выступал в Twitter, а также YouTube против властей Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ в связи с их решением разорвать в июне прошлого года отношения с Катаром, где он полгода жил перед началом разбирательства.

"Уголовный суд сегодня издал очередной вердикт в отношении пользователя Twitter Абдаллы ас-Салеха, приговорив его к пяти годам тюрьмы, ему вменяется оскорбление ОАЭ в Twitter… После этого вердикта его общий тюремный срок достиг 31 года", — сообщила газета.

Как отмечает газета, суд вынес решение в отсутствие обвиняемого, так как он бежал в Великобританию. Ближневосточное интернет-издание Gulf Digital News (GDN) сообщило, что ас-Салех попросил у британских властей политическое убежище. Как отмечает издание, до вердикта в воскресенье суд в Кувейте назначил ему тюремные сроки по другим делам о клевете в адрес Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ. Осужденный писал ранее в Twitter, что не планирует отбывать наказание.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне прошлого года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. "Четверка" предъявила Катару ультиматум, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение ряда требований, но тот назвал их невыполнимыми и нарушающими его суверенитет. Кувейт в этом кризисе взял на себя роль посредника.