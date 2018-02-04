В Эквадоре референдум по отмене переизбрания президента проходит спокойно

МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Референдум по внесению важных поправок в конституцию страны проходит в воскресенье в Эквадоре в нормальной обстановке, сообщила глава национального избирательного совета Нубия Вильясис.

"Двадцать один процент участков открылся в 06.30 (14.30 мск) и в 07.20 (15.20 мск), 70% — на полчаса позже, и только 9% — еще через 10 минут, и сейчас 100% участков открыты, чтобы дать эквадорцам возможность использовать свое право на голосование", — заявила Вильясис в ходе первого отчета о дне голосования, транслировавшегося в телевизионном эфире.

Граждане страны должны решить, отменять или нет возможность для одного человека избираться на тот же государственный пост, включая президентский, неограниченное число раз.

Такая возможность появилась после внесения в конституцию изменений в 2015 году при прежнем президенте Рафаэле Корреа. Наблюдатели считают, что нынешний лидер Эквадора Ленин Морено, политические пути которого резко разошлись с Корреа после избрания, планирует таким образом поставить преграду к возможному возвращению прежнего президента на этот пост.

Также в лист для голосования включен вопрос, лишать или нет людей, приговоренных за коррупцию, права участвовать в политической жизни Эквадора в дальнейшем.

По данным избирательного совета, в референдуме примут участие более 13 миллионов человек. Голосование в Эквадоре обязательное по закону.