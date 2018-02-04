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СМИ: Китай планирует оснастить атомные подлодки искусственным интеллектом

19:3704.02.2018
04895
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкПодводная лодка. Архивное фотоПодводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ПЕКИН, 4 фев — РИА Новости. Китайские специалисты работают над проектом по внедрению на атомных подводных лодках новейших технологий искусственного интеллекта (AI), новая система со своими "собственными мыслями" должна существенно упростить процесс принятия важных решений для командиров субмарин, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники, непосредственно участвующие в программе.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Согласно мнению разработчиков новой системы, человеческие способности принимать верные решения в сложных ситуациях в значительной степени могут снизиться после долгого нахождения в замкнутом и крайне тесном пространстве под водой. Такие условия вызывают стресс, кислородное голодание, снижение внимательности и работоспособности, в том числе это касается и ситуаций, когда необходимо принять важное решение. Ученые считают, что новые разработки помогут командирам экипажей субмарин снизить нагрузку и принимать более эффективные решения.

Большинство функций по переработке любой поступающей на приборы информации выполняет команда, отметил источник издания. Китайские ученые заявляют, что искусственный интеллект на атомных субмаринах сможет обучаться, повышать свои навыки, развивать новые стратегии без необходимости привлекать человека. Программа будет имитировать работу человеческого головного мозга, однако перерабатывать значительно больший объем информации в кротчайшие сроки.

Во время боевых действий компьютерный AI-помощник командира судна сможет оперативно анализировать данные окружающей среды и делать прогнозы, к примеру, как повлияют на точность гидролокаторов температура воды и уровень соли в воде. Вместе с тем AI-помощник сможет оценивать риски и преимущества возможных маневров, а также предлагать шаги, которые не рассматривались экипажем.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Ученый сообщил, что китайские военные на данном этапе хотели бы получить систему, которая сможет отслеживать и понимать сложные подводные операции. Она должна иметь простую структуру, чтобы исключить даже самый незначительный шанс выхода из строя, также новая система должна быть полностью совместима с той, что уже установлена на субмарине, и, помимо прочего, быть компактной. По словам ученых, для них этот проект сравним с "попытками уместить слона в обувную коробку".

Источник издания также сообщил, что военные не собираются сокращать численность экипажа подлодок, если на судах будет установлена новая система искусственного интеллекта, "на каждом ключевом посту должен быть человек".

Ученый Института акустики при Китайской академии наук, ведущий научный сотрудник в китайской глубоководной исследовательской программе Чжу Минь, в свою очередь, считает огромным достижением для мирового сообщества развитие технологий на таком высоком уровне, однако опасается, что в случае если подобная система приобретет собственное мышление, "мы можем получить неуправляемую субмарину с ядерным потенциалом, способным разрушить целый континент".

"Несомненно, это тот риск, который власти обязаны учитывать при внедрении AI-технологий в систему атомной подлодки", — считает ученый.

В свою очередь, профессор в сфере вычислительной науки и техники, а также исследователь искусственного интеллекта при университете Цинхуа в Пекине Дэн Чжун заявил изданию, что в обозримом будущем не существует риска, что машины, оснащенные искусственным интеллектом, восстанут против людей.

"Любая машина на основе AI-технологий — это все еще просто механизм, в нем нет жизни. В любой момент вы можете его выключить или же перевести в ручной режим управления, то же самое будет и на подводной лодке", — считает ученый.

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