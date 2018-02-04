МВД Грузии подготовило проект об ужесточении наказания для "воров в законе"

ТБИЛИСИ, 4 фев – РИА Новости. Правительство Грузии подготовило законопроект, согласно которому уголовное наказание для "воров в законе" ужесточается до 15 лет лишения свободы, заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.
"Как только данные лица пересекут границу Грузии, произойдет их задержание со стороны правоохранителей. Данный законопроект подразумевает ужесточение всех мер, в отношении "воров в законе" и лиц, связанных с ними. В частности, "воры в законе" и члены "воровского сообщества" будут наказываться тюремным сроком на 15 лет", — заявила Мезвришвили.
Пакет законодательных поправок в ближайшие дни направят на рассмотрение в парламент страны.
"Воры в законе" ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира.
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