МВД Грузии подготовило проект об ужесточении наказания для "воров в законе"

ТБИЛИСИ, 4 фев – РИА Новости. Правительство Грузии подготовило законопроект, согласно которому уголовное наказание для "воров в законе" ужесточается до 15 лет лишения свободы, заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.

На данный момент в Грузии членство "в воровском сообществе" карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет, а "ворам в законе" грозит тюрьма сроком от семи до десяти лет.

"Как только данные лица пересекут границу Грузии, произойдет их задержание со стороны правоохранителей. Данный законопроект подразумевает ужесточение всех мер, в отношении "воров в законе" и лиц, связанных с ними. В частности, "воры в законе" и члены "воровского сообщества" будут наказываться тюремным сроком на 15 лет", — заявила Мезвришвили.

Пакет законодательных поправок в ближайшие дни направят на рассмотрение в парламент страны.

"Воры в законе" ─ специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира.

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