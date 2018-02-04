Турция делает ставку на производство комплексов ПВО, заявил Эрдоган

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция планирует в будущем производить собственные комплексы ПВО и не закупать их из-за рубежа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью итальянскому изданию la Stampa.С-400.
"Наряду с закупкой С-400 мы делаем ставку на производство систем ПРО. Именно с этим связано недавнее соглашение турецких компаний Аselsan и Roketsan с европейским оборонным концерном Eurosam", — добавил Эрдоган.
В начале января Турция подписала с франко-итальянским концерном Еurosаm контракт на проведение исследований перед разработкой и производством новой системы ПРО. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, это является важным шагом на пути к совместному производству таких систем.