Саакашвили заявил, что марш его сторонников видели представители Порошенко

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прямую трансляцию марша его сторонников смотрели 7 тысяч человек, в том числе представители администрации президента Украины.

В воскресенье в центре Киева сторонники Саакашвили провели марш с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, после этого они провели вече. На вече сторонники Саакашвили приняли резолюцию, в которой пригласили Порошенко прийти на народное вече 18 февраля в Киеве для объявления решения о его отставке.

"Сегодня прямую трансляцию нашего марша одновременно смотрели 7 тысяч людей и даже АП. Чтобы потом не говорили, что не знали о том, что Порошенко вызван на Майдан на 18 февраля", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в воскресенье. Он также прикрепил фотографию, на которой показано, что к трансляции присоединился пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

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