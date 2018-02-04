Саакашвили заявил, что марш его сторонников видели представители Порошенко

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прямую трансляцию марша его сторонников смотрели 7 тысяч человек, в том числе представители администрации президента Украины.
"Сегодня прямую трансляцию нашего марша одновременно смотрели 7 тысяч людей и даже АП. Чтобы потом не говорили, что не знали о том, что Порошенко вызван на Майдан на 18 февраля", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в воскресенье. Он также прикрепил фотографию, на которой показано, что к трансляции присоединился пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
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