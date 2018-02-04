Саакашвили создаст "Миротворец" для сторонников Порошенко

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен создать собственную версию скандально известного сайта "Миротворец" для депутатов Верховной рады, сообщает "Страна.ua".

Выступая в воскресенье на Европейской площади в центре Киева перед своими сторонниками, Саакашвили предложил создать список депутатов Рады, не желающих голосовать за отставку президента страны Петра Порошенко, опубликовать их адреса и ездить к ним "на разговор".

На организованной Саакашвили акции присутствовали около 2,5 тысячи человек. Экс-президент Грузии призвал Порошенко уйти с поста президента, а также обещал до 18 февраля, когда в Киеве должен состояться очередной марш его сторонников, назвать состав альтернативного правительства Украины и десять потенциальных кандидатов в президенты.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых представителей СМИ стали поступать угрозы. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. В нее после пересечения границы Украины в сентябре прошлого года попал и сам Саакашвили.