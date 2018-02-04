В Великобритании загорелся дом престарелых, один человек погиб

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Пожар произошел в доме престарелых в британском городе Стивенидж, графство Хартфордшир, один человек погиб, шесть получили ранения, сообщается на сайте графского совета.

"Семь человек были госпитализированы и, к несчастью, один мужчина в 80-летнем возрасте скончался. Один человек по-прежнему находится в критическом состоянии в больнице", — говорится в заявлении совета графства.

Инцидент произошел в субботу вечером. Пожарные прибыли на место происшествия около 16.30 (19.30 мск субботы). В помещениях находился 41 человек. Большинство постояльцев эвакуировались из здания самостоятельно. Примерно через полчаса возгорание было потушено. Причина пока не известна.