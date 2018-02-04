Полицейские назвали число участников акций протеста в центре Киева

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Около 3,5 тысячи человек поучаствовали в массовых акциях в центре Киева в воскресенье, в частности, 2,5 тысячи человек приняли участие в марше, организованном экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

В воскресенье в центре Киева прошло несколько акций. В частности, по данным полиции, на Крещатике около 600 автомобилей с еврономерами и около тысячи человек провели акцию за доступное растаможивание машин. Также в центре Киева сторонники Саакашвили провели марш с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, позже они провели вече.

"В центральной части столицы состоялись массовые мероприятия, участие в которых приняли около 3,5 тысячи граждан, 2,5 тысячи из них — в "Марше за будущее" и тысяча — в акции "Авто Евро Сила". Всего за порядком следили около 2 тысяч работников Нацполиции и Национальной гвардии", — цитирует Ярового пресс-служба МВД Украины.

Он также сообщил, что все акции прошли без нарушений. "Конфликтов и столкновений не зафиксировано", — добавил Яровой.

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