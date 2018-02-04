В митинге в Афинах участвует около 140 тысяч человек, заявили в полиции

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов, Геннадий Мельник. Полиция Греции оценила количество участников митинга "Македония — это Греция" в 140 тысяч человек, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"С 12.00 (13.00 мск) проходят выступления на площади Синтагма с участием примерно 140 тысяч граждан. Рядом с Синтагма (в соседних улицах) они занимают площадь 50 тысяч квадратных метров", — говорится в официальном сообщении полиции Греции.

По данным полиции, на митинг прибыли 283 автобусов, они поставлены на охраняемые полицией площадки.

Ранее организаторы оценили количество участников в миллион человек.

В окрестностях площади Синтагма полиция сейчас пытается не допустить столкновения праворадикалов и анархистов. Праворадикалы, использующие булыжники, древки флагов в качестве дубинок и светошумовые гранаты, пытаются напасть на анархистов. Полиция использует слезоточивый газ.

В центре Афин в воскресенье проходит одновременно две акции — патриотический митинг "Македония — это Греция" и "контрмитинг" анархистов.