Эрдоган перед визитом в Италию дал интервью местным СМИ

РИМ, 4 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Турции Тайип Эрдогана в преддверии встречи с папой Римским Франциском дал интервью изданию la Stampa, в котором прокомментировал темы статуса Иерусалима и вступления своей страны в ЕС.

Мир для трех религий

Статус Иерусалима станет центральным вопросом встречи папы Римского и президента Турции, прибывающего в воскресенье с визитом на Апеннины. Папа Франциск примет турецкого президента утром в понедельник, после чего у Эрдогана запланированы переговоры с президентом и премьером Италии.

"После того, как (президент США Дональд) Трамп объявил о своем противоречащем международному праву решении, мы говорили (с папой). Я хочу поблагодарить его за этот телефонный разговор по Иерусалиму, после которого папа Франциск не упустил время и распространил справедливое послание по всему христианскому миру. Потому что Иерусалим — это вопрос, касающийся не только мусульман. Мы оба выступаем за соблюдение статус-кво и оба хотим его защищать", — заявил Эрдоган в интервью итальянской газете.

По мнению турецкого лидера, "ни одна страна не имеет права делать односторонние шаги и игнорировать международное право по этой проблеме, затрагивающей миллиарды людей".

"Статус города должен быть защищен на основе резолюций ООН, это позволит мусульманам, христианам и евреям жить бок о бок в мире. Международное сообщество должно взять на себя обязательство по сохранению мира в Иерусалиме", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что это должно заключаться в сохранении статуса города, доступе к святым местам представителям всех трех религий и признании прав палестинского народа.

Трамп в декабре порвал с устоявшимися международными подходами и проигнорировал претензии палестинцев на восточную часть Иерусалима, объявив о признании города израильской столицей и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Это решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Только полное членство в ЕС

Говоря о стремлении Турции вступить ЕС, Эрдоган призвал европейские власти устранить все препятствия на этом пути.

"Турция как кандидат выполнила свои государственные обязательства, но мы не можем продолжать этот процесс в одиночку, и ЕС должен внести свой вклад, начиная с выполнения своих обещаний", — заявил президент Турции.

"ЕС блокирует доступ к переговорам и намекает на то, что отсутствие прогресса зависит от Анкары. Это несправедливо… Мы хотим полного членства в ЕС. Другие варианты нас не устраивают… Мы ожидаем, что ЕС как можно скорее устранит любое искусственное препятствие для нашего вступления", — заявил Эрдоган.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

Эрдоган также прокомментировал соглашение по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены, так и относительно технологического сотрудничества.

"Атаки с территории Сирии выявили необходимость укрепления и модернизации наших систем ПВО. По этой теме мы на протяжении некоторого времени вели переговоры с рядом государств. Нашим приоритетом, наряду с ценой, было иметь переговорщика, открытого для передачи технологий", — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что увязывать контракт по С-400 с членством Турции в НАТО было бы ошибкой, напомнив, что на вооружении Греции — другого государства-члена НАТО — стоят комплексы предыдущего поколения С-300. "Что касается С-400, Россия удовлетворила наши требования как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий", — отметил президент Турции.