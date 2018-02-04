Украинские СМИ заподозрили Nike в "признании" Донбасса

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Компания Nike выпустила серию футболок с логотипом LDNR, приуроченную к лондонскому марафону, возмутив украинские СМИ.
Tougher than your average. #LDNR pic.twitter.com/yOxXRmZK5c— Dina Asher-Smith (@dinaashersmith) 23 января 2018 г.
Однако украинские СМИ обратили внимание на то, что Nike использовала для рекламы аббревиатуру ЛДНР, которую в Киеве употребляют для общего обозначения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик.
Так, издание "Апостроф" пишет, что LDNR имеет "некую коннотацию" с ЛДНР, а интернет-газета "Обозреватель" отметила, что новый логотип фирмы может "восприниматься неоднозначно".
Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.