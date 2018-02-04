Новая доктрина США запускает гонку ядерных вооружений, заявил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Решение Вашингтона развивать новое тактическое ядерное оружие показывает, что новая спираль гонки ядерных вооружений уже запущена, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя новую ядерную доктрину США.

"Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена "холодной войны", мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением", — сказал Габриэль, чьи слова цитирует МИД.

Как отметил министр, обстановка в сфере международной безопасности "резко изменилась в последние годы". По его словам, в результате ситуации вокруг Крыма "доверие к России резко утрачено", кроме того, есть "очевидные доказательства, что Россия модернизирует… ядерное вооружение".

Габриэль указал на "распадающиеся государства" на юге от Европы и увеличивающийся скепсис "в Азии относительно глобального порядка".

"Мы должны найти ответы на все эти проблемы вместе с нашими партнерами и союзниками. Они не должны ограничиваться ростом ядерного вооружения", — сказал Габриэль, добавив, что "развитие нового вооружения подает неправильные сигналы и создает угрозу спирали гонки вооружения", поэтому "существующие договоры о контроле над вооружением должны быть обязательно сохранены".

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Как заявили в МИД РФ в связи с публикацией новой ядерной доктрины США, утверждение, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, является откровенной подтасовкой. В российском дипведомстве напомнили, что российская сторона "неоднократно подчеркивала приверженность нашим обязательствам по статье VI ДНЯО (договору о нераспространении ядерного оружия)". Также Москва "не раз отмечала открытость к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности", подчеркнули в МИД РФ.