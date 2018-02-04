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Новая доктрина США запускает гонку ядерных вооружений, заявил глава МИД ФРГ

17:5404.02.2018
(обновлено: 18:26 04.02.2018)
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© AFP 2018 / John MacdougallГлава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фотоГлава МИД Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© AFP 2018 / John Macdougall

БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Решение Вашингтона развивать новое тактическое ядерное оружие показывает, что новая спираль гонки ядерных вооружений уже запущена, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, комментируя новую ядерную доктрину США.

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"Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена "холодной войны", мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением", — сказал Габриэль, чьи слова цитирует МИД.

Как отметил министр, обстановка в сфере международной безопасности "резко изменилась в последние годы". По его словам, в результате ситуации вокруг Крыма "доверие к России резко утрачено", кроме того, есть "очевидные доказательства, что Россия модернизирует… ядерное вооружение".

Габриэль указал на "распадающиеся государства" на юге от Европы и увеличивающийся скепсис "в Азии относительно глобального порядка".

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"Мы должны найти ответы на все эти проблемы вместе с нашими партнерами и союзниками. Они не должны ограничиваться ростом ядерного вооружения", — сказал Габриэль, добавив, что "развитие нового вооружения подает неправильные сигналы и создает угрозу спирали гонки вооружения", поэтому "существующие договоры о контроле над вооружением должны быть обязательно сохранены".

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Как заявили в МИД РФ в связи с публикацией новой ядерной доктрины США, утверждение, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, является откровенной подтасовкой. В российском дипведомстве напомнили, что российская сторона "неоднократно подчеркивала приверженность нашим обязательствам по статье VI ДНЯО (договору о нераспространении ядерного оружия)". Также Москва "не раз отмечала открытость к обсуждению любых вопросов, связанных с укреплением международной безопасности", подчеркнули в МИД РФ.

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