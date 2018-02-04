Саакашвили считает, что Киев готовит еще один его арест или депортацию

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что украинская власть готовит еще один его арест или депортацию из страны.

"Я совершенно уверен в том, что он (президент Украины Петр Порошенко) готовится к тому, чтобы меня еще раз арестовать или выгнать из страны", — сказал Саакашвили в воскресенье на народном вече в центре Киева. Он не уточнил, на каких данных базируются его догадки.

Сторонники лидера украинской партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили в воскресенье проводят народное вече на Европейской площади в центре Киева. Акция стала первой за полтора месяца с момента проведения последнего марша сторонников Саакашвили.