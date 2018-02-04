В МИД Украины осудили инцидент у здания союза венгров в Ужгороде

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил действия неизвестных, которые бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры в Ужгороде.

Ранее в воскресенье телеканал "112 Украина" сообщил, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде. Пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Украины Татьяна Щеголева сообщила РИА Новости, что полиция устанавливает причины задымления в здании Союза венгерской культуры, вероятна попытка поджога.

"Какими бы ни были эмоции, но коктейли Молотова этой ночью в здание союза венгров в Ужгороде — это позорный путь. Осуждаю такие действия", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.