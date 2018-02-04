Анастасиадис лидирует на выборах президента Кипра по данным exit poll

Бюллетень на президентских выборах на избирательном участке в Лимассоле, Кипр. 28 января 2018

Бюллетень на президентских выборах на избирательном участке в Лимассоле, Кипр. 28 января 2018

АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Действующий глава Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис, по данным exit poll, лидирует во втором туре президентских выборов, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с данными опросов на выходе из избирательных участков.

Exit poll проводит кипрское государственное телевидение RIC, отданные будут опубликованы после закрытия избирательных участков.

По предварительным данным опросов на выходе из избирательных участков, Анастасиадис набирает 53,5% голосов избирателей, Маллас 46,5% голосов.