МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В рядах ВСУ зарегистрировали очередной случай небоевых потерь, возникший из-за употребления силовиками наркотических средств и алкоголя. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Видео опубликовано на YouTube.

"Так, 1 февраля в населенном пункте Попасная военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины после употребления наркотических средств выстрелил из автомата в своего сослуживца", — заявил Марочко.

Пострадавший боец ВСУ скончался от полученных ран, отметил представитель Народной милиции. По его словам, командование украинской армии пытается выдать смерть военного за боевые потери.

Другой вопиющий случай произошел в рядах 46-го отдельного батальона специального назначения. Один из силовиков покончил с собой, не выдержав психологического давления и издевательств со стороны командира.

"Известно, что морально-психологическое состояние военнослужащих этого батальона чрезвычайно низкое", — цитирует Марочко "ЛуганскИнформЦентр".

В Народной милиции ЛНР ранее не раз отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил Украины в целом составили более десяти тысяч человек, при этом в зоне конфликта в Донбассе число погибших не от боевых действий достигает практически четырех тысяч. Глава украинского Минобороны Степан Полторак пояснил, что небоевые потери чаще всего связаны с болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.