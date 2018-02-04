Устроивший стрельбу по мигрантам в Италии был кандидатом на местных выборах

РИМ, 4 фев — РИА Новости. Открывший стрельбу по мигрантам итальянец был кандидатом на прошлогодних местных выборах от партии "Лига Севера", сообщают в воскресенье итальянские СМИ. Двадцативосьмилетнему гражданину Италии Луке Траини предъявлены обвинения в массовой бойне, отягченной расовой ненавистью.

Стрельба на улицах города Мачерата в центральной итальянской области Марке была открыта утром в субботу из движущегося автомобиля. Все шестеро пострадавших, получившие ранения в разных частях города, являются выходцами из Африки.

Преступник совершил порядка 30 выстрелов и спустя два часа поисков и погони был выслежен правоохранителями в центре города. Задержание произошло на ступенях монумента павшим в войнах. На плечи мужчины был накинут итальянский трехцветный флаг, а в момент задержания он вскинул руку в фашистском приветствии и выкрикивал националистические лозунги. Позднее в ходе обысков в его квартире удалось найти "Майн Кампф" и флаг с кельтским крестом.

На настоящую "охоту на мигрантов" Траини толкнуло недавнее убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. Обвинение в убийстве девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, предъявлено 29-летнему мигранту из Нигерии.

По словам Траини, он собирался поехать в тренажерный зал, но в который раз услышал по радио в машине новости об убийстве Мастропьетро, после чего вернулся домой и взял пистолет.

После задержания Траини был помещен в ту же тюрьму, где содержится обвиняемый в убийстве Мастропьетро нигериец. Неонацист помещен в отдельную камеру во избежание конфликтов с мигрантами и, по словам правоохранителей, ведет себя спокойно и не раскаивается в содеянном.

Помимо статьи о массовой бойне, совершенной по мотивам расовой нетерпимости в качестве отягчающего обстоятельства, он обвиняется в незаконном ношении оружия и других преступлениях.

Расследование уличной стрельбы пролило свет на несостоявшуюся политическую карьеру Траини. В июне 2017 года он пытался избраться в совет города Корридония в той же области Марке от правоцентристской партии "Лига Севера". В свою предвыборную программу он включил пункт о контроле над гражданами стран, не входящих в ЕС.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини, который на опубликованном видеоролике пожимает Траини руку в ходе одного из мероприятий, подчеркнул, что не помнит этого человека.

"Любой, кто стреляет – преступник. Моральную ответственность за любой эпизод с насилием в Италии несут те, кто наполнил ее нелегалами", — заявил политик, после инцидента столкнувшийся с волной критики в свой адрес.