АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Участники митинга "Македония — это Греция" заполнили весь центр Афин, у полиции пока нет данных, сколько человек участвует в акции, передает корреспондент РИА Новости.

Участники масштабного митинга "Македония — это Греция" протестуют против использования соседней страной названия, принадлежащего, по мнению греков, Греции. Накануне организаторы обещали собрать на митинг миллион человек, он начался в 14.00 по местному времени (15.00 мск).

Как передает корреспондент РИА Новости, участники митинга заполнили всю площадь Синтагма в центре Афин, а также все соседние улицы. Они держат флаги Греции и желтые флаги Греческой православной церкви, а также плакаты с лозунгом "Македония — это Греция". В разговорах с журналистами они поясняют, что выступают за единство Греции и против "предательства" ее национальных интересов (имеется ввиду готовность правительства Греции пойти на компромисс с Республикой Македония).

В центре площади стоит автовышка, с которой свисает огромный греческий флаг. Над центром города летает полицейский вертолет. Порядок в Афинах поддерживают 19 тысяч правоохранителей.

При этом примерно в 500 метрах от места митинга, у исторического здания Афинского университета, проходит "контрмитинг" анархистских организаций. Они считают участников митинга и их лозунги "националистическими". Накануне организаторы "контрмитинга" предупредили, что "4 февраля может пролиться кровь".

Кроме того, накануне на дом 92-летнего композитора Микиса Теодоракиса, который должен выступить на основном митинге, напали неизвестные — забросали здание пакетами с краской и, подписавшись анархистами, написали послание с угрозами, чтобы он не выступал на акции.

По данным полиции, на "контрмитинг" собралось около 400 человек. Они пришли на акцию из соседнего "левого" района Экзархия, известного своими анархистскими и антиглобалистскими настроениями. По словам представителей полиции, обе акции проходят без эксцессов.

© Фото : Геннадий Мельник Спецназ на митинге в Афинах, Греция. 4 февраля 2018 © Фото : Геннадий Мельник Спецназ на митинге в Афинах, Греция. 4 февраля 2018

Соседнюю с Грецией страну под ее конституционным названием Республика Македония признали более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и другие международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская Республика Македония".

В Греции соседнюю страну называют исключительно "Скопье" или "Бывшая югославская Республика Македония". Основанием для спора является возможность предъявления территориальных претензий со стороны Республики Македония на греческую область Македония. Афины обвиняют Скопье в узурпации имени ее исторической провинции, фальсификации истории и идеологии ирредентизма, которая закреплена в конституции.