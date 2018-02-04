У берегов испанского анклава Мелилья обнаружили тела двадцати мигрантов

МАДРИД, 4 фев – РИА Новости. Около двадцати нелегальных мигрантов из Африки утонули у берегов испанского анклава Мелилья (северная Африка, граница с Марокко), сообщает агентство Europa Press.
Предполагается, что лодка, на которой мигранты пытались добраться до испанских берегов, затонула несколько дней назад.
В 2017 году число нелегальных мигрантов, прибывших в Испанию, составило 22900 человек – это в два раза больше, чем в позапрошлом году, свидетельствуют данные агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). За январь, по данным Международной организации по миграции, в Испанию прибыли 1237 человек, 28 человек погибли.