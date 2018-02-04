Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70‍

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина выросло до 70 человек, сообщил представитель офиса шерифа округа Лексингтон.
"К настоящему моменту мы доставили около 70 пассажиров с различными ранениями в местные больницы", — сказал представитель офиса шерифа на пресс-конференции, которая транслировалась на официальной странице управления по чрезвычайным ситуациям штата в Facebook.
Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.