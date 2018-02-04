Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70‍

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина выросло до 70 человек, сообщил представитель офиса шерифа округа Лексингтон.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали два человека, 50 получили ранения.

"К настоящему моменту мы доставили около 70 пассажиров с различными ранениями в местные больницы", — сказал представитель офиса шерифа на пресс-конференции, которая транслировалась на официальной странице управления по чрезвычайным ситуациям штата в Facebook.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.