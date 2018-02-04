Киев пригрозил немецким депутатам "плачевными последствиями" визита в Крым

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "плачевные правовые последствия".

Ранее в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Северный Рейн — Вестфалия.

"Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD ("Альтернатива для Германии". — Прим. ред.) местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим", — написал Мельник в своем микроблоге в Twitter.

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