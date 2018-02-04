В ДНР сообщили о прибытии к силовикам иностранных инструкторов

ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Иностранные инструкторы прибыли в Донбасс для обучения украинских силовиков, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Группа во главе с представителем Вооруженных сил Великобритании находится в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Волноваха, сказал он

Басурин также отметил, что на мариупольском направлении завершена ротация украинских силовиков. Прибывшее в ее рамках подразделение, по его словам, принимало участие в учениях НАТО в Грузии.

"Не исключен тот факт, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты в ближайшее время даст приказ на проведение провокационных действий и отработке полученных навыков на практике в своей зоне ответственности", — добавил Басурин.