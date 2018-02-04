Сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. В центре Киева сторонники экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили провели марш с требованием импичмента Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Первоначально марш должен был пройти по Крещатику к площади Независимости. Однако организаторы решили изменить маршрут, чтобы избежать возможных провокаций со стороны участников других массовых акций на Крещатике.
Во время марша люди держали в руках госфлаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. Многие скандировали: "Долой барыг!", "Чемодан, вокзал, Мальдивы!", "Отставка!". В акции приняли участие несколько тысяч человек.
В центре украинской столицы в связи с массовыми мероприятиями усилили меры безопасности, охрану общественной безопасности обеспечивают усиленные отряды полиции. Правоохранители перекрыли проход для участников марша в сторону Крещатика.
С ноября Саакашвили систематически проводит марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую сегодня процедуру отставки президента.