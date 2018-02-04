Талибан* взял ответственность за атаку на воинскую часть в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев — РИА Новости. Группировка "Техрик-е Талибан Пакистан"* (пакистанское крыло радикального движения "Талибан"* — ред.) взяла на себя ответственность за нападение смертника на военный объект в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, сообщил в воскресенье местный телеканал Geo TV.
Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси уже выступил с осуждением данного теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Несмотря на продолжающиеся теракты, Пакистан регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за якобы поддержку террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Так, в начале текущего года США объявили о приостановке финансовой помощи Исламабаду в сфере безопасности из-за недостаточных, с точки зрения Вашингтона, усилий пакистанской стороны по противодействию боевикам. Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее открыто заявил, что Пакистан не помогает его стране в борьбе с этой угрозой и, более того, укрывает на своей территории террористов из Афганистана.
*Террористическая организация, запрещена в России