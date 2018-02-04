Талибан* взял ответственность за атаку на воинскую часть в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев — РИА Новости. Группировка "Техрик-е Талибан Пакистан"* (пакистанское крыло радикального движения "Талибан"* — ред.) взяла на себя ответственность за нападение смертника на военный объект в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, сообщил в воскресенье местный телеканал Geo TV.

Как стало известно ранее, накануне террорист подорвал себя на спортивной площадке воинской части в округе Сват. В результате атаки по меньшей мере 11 военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Власти ведут расследование случившегося.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси уже выступил с осуждением данного теракта и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Согласно последним данным, обнародованным на предыдущей неделе пакистанским МИД, борьба с вооруженным экстремизмом стоила этой стране 75 тысяч жизней мирных граждан и шести тысяч жизней военнослужащих. Потери для экономики Пакистана при этом составили 123 миллиарда долларов США.

Несмотря на продолжающиеся теракты, Пакистан регулярно становится объектом критики со стороны международного сообщества за якобы поддержку террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Так, в начале текущего года США объявили о приостановке финансовой помощи Исламабаду в сфере безопасности из-за недостаточных, с точки зрения Вашингтона, усилий пакистанской стороны по противодействию боевикам. Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее открыто заявил, что Пакистан не помогает его стране в борьбе с этой угрозой и, более того, укрывает на своей территории террористов из Афганистана.

*Террористическая организация, запрещена в России